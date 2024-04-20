Полиция хочет получить быстрый доступ к счетам и телефонам

МВД России решило распространить неотложные следственные действия на свою работу с операторами сотовой связи, блокирование активов и денежных переводов. Эти и другие чрезвычайные меры направлены на борьбу с дистанционными махинациями, в том числе с использованием телефонов. Однако, как полагают юристы, нововведения не только будут способствовать улучшению работы правоохранителей, но и злоупотреблениям с их стороны, которых можно избежать только благодаря личной ответственности авторов соответствующих постановлений и запросов.