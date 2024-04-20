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США в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. США уведомили Нигер, что в ближайшее время выведут оттуда тысячу своих военных, сообщают журналист New York Times и агентство Рейтер.

Источник: © РИА Новости

«США сообщили Нигеру, что в ближайшие месяцы выведут тысячу американских военнослужащих», — написал журналист NYT Эрик Шмитт в соцсети Х.

Рейтер со ссылкой на осведомленный источник пишет, что встрече в пятницу замглавы госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера достигли договоренности о выводе войск США из страны.

Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории этой африканской страны. Причины такого решения не раскрываются.

В Пентагоне тогда заявили РИА Новости, что осведомлены о решении властей Нигера разорвать двустороннее военное соглашение, и поддерживают с ними контакт по этому вопросу.

Военные Нигера летом прошлого года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани после этого денонсировали военные соглашения с Францией.