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Юрий Трутнев рассказал о концепции ВЭФ-2024

Подготовка к IX Восточному экономическому форуму началась во Владивостоке.

Источник: МК.RU Хабаровск

Подготовка к IX Восточному экономическому форуму началась во Владивостоке. Первое совещание посвященное этому прошло накануне под руководством полпреда ДФО Юрия Трутнева. Как рассказали в пресс-службе заместителя председателя правительства, в основу концепции ВЭФ-2024 легла тема технологий будущего.

«Мы хотим посвятить этот Форум технологиям будущего. Новые разработки дают дополнительные возможности для интенсивного развития экономики и социальной сферы и способствуют формированию технологического суверенитета нашей страны», — рассказал Юрий Трутнев.

Кроме того, в перечень ключевых тем повестки форума войдут вопросы развития энергетики и создания новых генерирующих мощностей, развитие транспортной инфраструктуры, расширение Восточного полигона и ряд других.

Напомним, Форум учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.