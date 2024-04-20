Юрий Трутнев рассказал о концепции ВЭФ-2024

Подготовка к IX Восточному экономическому форуму началась во Владивостоке. Первое совещание посвященное этому прошло накануне под руководством полпреда ДФО Юрия Трутнева. Как рассказали в пресс-службе заместителя председателя правительства, в основу концепции ВЭФ-2024 легла тема технологий будущего.