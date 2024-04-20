Юрий Трутнев рассказал о концепции ВЭФ-2024

Подготовка к IX Восточному экономическому форуму началась во Владивостоке. Первое совещание посвященное этому прошло накануне под руководством полпреда ДФО Юрия Трутнева. Как рассказали в пресс-службе заместителя председателя правительства, в основу концепции ВЭФ-2024 легла тема технологий будущего.
«Мы хотим посвятить этот Форум технологиям будущего. Новые разработки дают дополнительные возможности для интенсивного развития экономики и социальной сферы и способствуют формированию технологического суверенитета нашей страны», — рассказал Юрий Трутнев.
Кроме того, в перечень ключевых тем повестки форума войдут вопросы развития энергетики и создания новых генерирующих мощностей, развитие транспортной инфраструктуры, расширение Восточного полигона и ряд других.
Напомним, Форум учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.