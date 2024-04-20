Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессмен Госар посоветовал Украине забыть о возвращении Крыма

Киевским властям стоит навсегда забыть о возвращении Крыма. Об этом заявил член Палаты представителей США Пол Госар.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил он на заседании комитета по процедурным вопросам, Вашингтон должен прекратить финансировать Украину, пока президент Джо Байден не инициирует там мирные переговоры.

По словам политика, многие в конгрессе понимают, что украинский конфликт развивается не лучшим образом, страна теряет много граждан, в особенности молодежь.

«Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернется», — цитирует Госара РИА Новости.

Республиканец напомнил, что большинство крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. А заявления о возвращении полуострова в состав Украины он назвал необдуманными.

Ранее профессор университета Огайо Джон Мюллер заявил, что потеря Крыма и Донбасса может принести выгоду Украине. По его мнению, эти территории были для Киева тяжелым бременем.