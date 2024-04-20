Конгрессмен Госар посоветовал Украине забыть о возвращении Крыма

Как отметил он на заседании комитета по процедурным вопросам, Вашингтон должен прекратить финансировать Украину, пока президент Джо Байден не инициирует там мирные переговоры.
По словам политика, многие в конгрессе понимают, что украинский конфликт развивается не лучшим образом, страна теряет много граждан, в особенности молодежь.
«Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернется», — цитирует Госара РИА Новости.
Республиканец напомнил, что большинство крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. А заявления о возвращении полуострова в состав Украины он назвал необдуманными.
Ранее профессор университета Огайо Джон Мюллер заявил, что потеря Крыма и Донбасса может принести выгоду Украине. По его мнению, эти территории были для Киева тяжелым бременем.