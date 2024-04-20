«Сбивать»: в ФРГ сделали заявление о вмешательстве в конфликт на Украине

Как ранее сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, Израиль при отражении атаки со стороны Ирана действовал вместе с США, Великобританией, Францией и другими странами. При этом координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби обозначил позицию Штатов касательно участия американских военных в отражении воздушных атак против Украины и Израиля: конфликт на Украине, по его словам, «это совершенно другая битва», Америка не будет вовлекаться в нее «в боевой роли».