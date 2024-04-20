WP узнала, что США могут доставить боеприпасы Украине за неделю

Партию вооружения отправят Киеву в случае одобрения конгрессом и администрацией дополнительного финансирования, пишет WP. Накануне законопроект об оказании помощи Украине на $60,8 млрд прошел процедурное голосование в палате представителей, также как и отдельные проекты о поддержке Израиля и Тайваня и ужесточении санкций против России, Китая и Ирана.
20 апреля голосование по проектам пройдет в палате представителей, в случае одобрения документы поступят на рассмотрение сената, а после — на подпись президенту Джо Байдену.
Пока неизвестно, насколько объемна новая партия помощи. Как пишет WP, туда почти наверняка войдут 155 мм артиллерийские снаряды, также Пентагон может предоставить Украине средства ПВО и боеприпасы. Формирование пакета началось задолго до предстоящего голосования по помощи Киеву.
Politico отмечает, что в случае одобрения это будет второй с декабря пакет помощи Киеву. О первом в 2024 году транше на $300 млн было объявлено в марте. Затруднения с предоставлением поддержки были вызваны разногласиями в конгрессе по поводу соответствующего законопроекта, конгрессмены не могли договориться с осени 2023 года.
Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер отказался от комментариев.
Соединенные Штаты с 2022 года предоставили Украине военную помощь почти на $45 млрд. В последние месяцы, как заявляют американские военные, из-за задержки поставок ВСУ сталкиваются с тяжелыми условиями на поле боя. О «мрачных» последствиях прекращения поддержки говорил и Байден.
Украинский президент Владимир Зеленский 18 апреля заявил, что «российская армия ощущает свою силу почти во всем, что касается вооруженной составляющей» и за счет преимущества в артиллерии, технике и возможности действовать в воздушном пространстве «давит» украинские войска на нас на фронте и постепенно продвигается.
Москва осуждает военную помощь Украине, заявляет, что это затягивает боевые действия и увеличивает число жертв.