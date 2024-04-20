WP узнала, что США могут доставить боеприпасы Украине за неделю

Politico отмечает, что в случае одобрения это будет второй с декабря пакет помощи Киеву. О первом в 2024 году транше на $300 млн было объявлено в марте. Затруднения с предоставлением поддержки были вызваны разногласиями в конгрессе по поводу соответствующего законопроекта, конгрессмены не могли договориться с осени 2023 года.