Фейки о смерти акима города распространяют неизвестные в Атырау

Как выяснилось, это недостоверная информация. Аким жив и здоров, недавно принял участие в заседании оперативного штаба, где выступил с очередным докладом о ходе подготовки к паводкам в городе.
«Ещё раз напоминаем, что за распространение недостоверной информации в рамках режима ЧС нарушителю грозит уголовная ответственность. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском владельца фейкового аккаунта Оперативного штаба по ЧС для применения соответствующих мер», — говорится в распространенном сообщении.