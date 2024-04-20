Шойгу проверил разработку БПЛА на полигоне Московского военного округа

Сергею Шойгу показали линейку БПЛА, чья полезная нагрузка варьируется от 10 до 200 кг. В числе прочих ему продемонстрировали ударный квадрокоптер, оснащенный сбросами для разных типов боеприпасов и приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости. Руководитель предприятия доложил о готовности выпускать 30 таких квадрокоптеров в месяц. В Минобороны заверили, что все представленные дроны созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы.
Шойгу объявил, что в Минобороны решили создать научно-производственный центр БПЛА и роботизированных комплексов. По его словам, этот центр объединит несколько предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения. Сроки создания этого центра, а также названия входящих в него предприятий министр не назвал.
В июне 2023 года правительство утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Она предполагает в том числе стимулирование спроса на российские беспилотные авиационные системы. В декабре прошлого года на коллегии Минобороны президент Владимир Путин призвал нарастить число беспилотников. Вице-премьер Юрий Трутнев говорил, что технические требования к БПЛА, работающим в зоне военной операции, меняются раз в две недели. По его словам, специалисты следят, чтобы БПЛА «работали и выполняли поставленную перед расчетами задачу».