Шойгу проверил разработку БПЛА на полигоне Московского военного округа

В июне 2023 года правительство утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Она предполагает в том числе стимулирование спроса на российские беспилотные авиационные системы. В декабре прошлого года на коллегии Минобороны президент Владимир Путин призвал нарастить число беспилотников. Вице-премьер Юрий Трутнев говорил, что технические требования к БПЛА, работающим в зоне военной операции, меняются раз в две недели. По его словам, специалисты следят, чтобы БПЛА «работали и выполняли поставленную перед расчетами задачу».