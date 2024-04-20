В МИД ПМР раскритиковали заявления Молдавии о тупике в переговорах

Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в начале апреля заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата «1+1».
«Заявление Олега Серебряна изобличает нынешнюю недальновидную и деструктивную в своей основе логику молдавской стороны. Молдавский политический представитель уже даже не маскирует некогда тайные помыслы, заявляя, что искусственный тупик в переговорах даёт Кишинёву карт-бланш на односторонние репрессивные меры против приднестровского народа», — сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что Приднестровье на протяжении последних лет неустанно предупреждает международных участников переговорного процесса о том, что саботаж диалогового формата нужен Молдавии как предлог для последующего давления на Приднестровье.
«Отказ от переговоров — путь к конфронтации. Пока функционирует миротворческая миссия на Днестре предпосылки для политического урегулирования сохраняются, однако нынешняя позиция Кишинёва не может не вызывать тревогу. Более того, это — удар по международным усилиям в области урегулирования», — отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.