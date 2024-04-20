Мэр Кудрявцев поделился планами по развитию спортивной инфраструктуры Новосибирска

«В планах — обустроить в этом микрорайоне хороший пляж, развивать парковую зону, разместить масштабные спортивные объекты. Обсуждается идея создания Центра единоборств и строительство футбольного поля. Мы видим это так: люди приезжают на метро с детьми, отдыхают, гуляют, занимаются бегом. Это место должно быть привлекательным как для активной молодежи, так и для людей старшего возраста, которые занимаются спортом в рамках ГТО или проекта “Долголетие”, — поделился Максим Кудрявцев с “МК в Новосибирске”.