Мэр Кудрявцев поделился планами по развитию спортивной инфраструктуры Новосибирска

В пятницу, 19 апреля, Максим Кудрявцев посетил редакцию Сиб.фм Group и дал эксклюзивное интервью изданию «МК в Новосибирске». В беседе мэр города уделил особое внимание развитию спортивной инфраструктуры, рассказав о грядущих изменениях на территории Ледового Дворца спорта.
Максим Кудрявцев выразил желание преобразовать территорию вокруг Ледового Дворца спорта в «настоящий спортивно-развлекательный кластер». Учитывая, что Ледовая арена практически всегда собирает большое количество людей, вмещая 10,5 тысяч зрителей, мэр, который сам является поклонником хоккея и болеет за местную команду, видит большой потенциал в развитии этой зоны.
«В планах — обустроить в этом микрорайоне хороший пляж, развивать парковую зону, разместить масштабные спортивные объекты. Обсуждается идея создания Центра единоборств и строительство футбольного поля. Мы видим это так: люди приезжают на метро с детьми, отдыхают, гуляют, занимаются бегом. Это место должно быть привлекательным как для активной молодежи, так и для людей старшего возраста, которые занимаются спортом в рамках ГТО или проекта “Долголетие”, — поделился Максим Кудрявцев с “МК в Новосибирске”.
Мэр также отметил, что наличие парковки на 1200 мест — это хорошо, но открытие станции метро «Спортивная» даст новый импульс развитию всего района.