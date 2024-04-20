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Хуснуллин и Аксенов обсудили дорожное строительство в Крыму

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили дорожное строительство в Крыму. Об этом Аксенов рассказал в Telegram-канале.

Состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Крымского полуострова. В вопросе дорожного строительства есть поддержка федерального центра в полном объеме. Ее, в частности, оказывают, по дорогам Белогорск — Приветное и Алушта — Перевальное.

«С нашей стороны стоит задача в повышении дисциплины, планирования, при том что мы планомерно двигаемся вперед в реализации программ и определенных проектов. В этом процессе применим режим ручного управления и личного участия ответственных лиц», — написал Аксенов.

Напомним, в Симферополе возобновили работу автобусного маршрута № 40.