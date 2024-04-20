Хуснуллин и Аксенов обсудили дорожное строительство в Крыму

Состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Крымского полуострова. В вопросе дорожного строительства есть поддержка федерального центра в полном объеме. Ее, в частности, оказывают, по дорогам Белогорск — Приветное и Алушта — Перевальное.
«С нашей стороны стоит задача в повышении дисциплины, планирования, при том что мы планомерно двигаемся вперед в реализации программ и определенных проектов. В этом процессе применим режим ручного управления и личного участия ответственных лиц», — написал Аксенов.
Напомним, в Симферополе возобновили работу автобусного маршрута № 40.