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Министры обороны стран ШОС прилетят в Астану

АСТАНА, 20 апр — Sputnik. В Астане пройдет совещание министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает оборонное ведомство Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

Совещание состоится 26 апреля 2024 года. Оно организовано в рамках председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества, отмечает Минобороны страны.

Ожидается прибытие глав оборонных ведомств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, ее генерального секретаря Чжана Мина, а также министра обороны Беларуси Виктора Хренина и других.

Деятельность совещания направлена на укрепление мер доверия в военной области, содействие в обеспечении мира и стабильности в регионе ответственности, координацию усилий, направленных на противодействие новым вызовам и угрозам региональной безопасности, отмечает Минобороны.

ШОС