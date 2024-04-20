Министры обороны стран ШОС прилетят в Астану

Совещание состоится 26 апреля 2024 года. Оно организовано в рамках председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества, отмечает Минобороны страны.
Ожидается прибытие глав оборонных ведомств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, ее генерального секретаря Чжана Мина, а также министра обороны Беларуси Виктора Хренина и других.
Деятельность совещания направлена на укрепление мер доверия в военной области, содействие в обеспечении мира и стабильности в регионе ответственности, координацию усилий, направленных на противодействие новым вызовам и угрозам региональной безопасности, отмечает Минобороны.