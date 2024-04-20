Мэр Воронежа проверил ход возведения новых корпусов в лагере «Маяк»

— Проект по реконструкции лагеря — масштабный, и нужно уложиться в 3 месяца, — написал Вадим Кстенин в своем Телеграм-канале. — Увидел, что работа кипит: прокладываются коммуникации, ремонтируются старые корпуса и возводятся новые. В целом, темпы меня устраивают, но времени осталось совсем немного. Тем более, стоит учесть зависимость подрядчиков друг от друга. Сетевики должны отдать территорию для благоустройства, а отделочники ждут, когда будут смонтированы корпуса.
Глава города дал поручение «запараллелить» все возможные процессы, грамотно выстроить этапность и иметь готовность по привлечению дополнительных бригад.
Мэр напомнил, что раньше в «Маяке» одновременно могло отдыхать 80 детей, теперь же (после реконструкции) лагерь сможет размещать 260 ребят. Помимо возведения 5 новеньких корпусов, в лагере планируют отремонтировать столовую, медблок и обновить спортивную площадку и игровые зоны. Также будет уделено внимание пожарной безопасности.
По словам Вадима Кстенина, дорогу, которая ведет к лагерю, тоже усовершенствуют, в результате чего город получит совершенно преображенное пространство.
Напомним, что подобные работы, только в меньшем масштабе, проводятся и в лагере «Полет».