Высшее образование, возраст от 25 до 40 лет. НАН о требованиях к белорусскому космонавту

Как рассказал Иван Буча, при разработке требований к первому белорусскому космонавту ученые исходили из того, что проект космического полета должен быть осуществлен с научно-исследовательскими целями. «Первое, что необходимо было иметь в виду, — это должен быть гражданин Республики Беларусь, постоянно проживающий на ее территории. Кроме того, кандидат на полет в космос не должен иметь проблем с законом. У него не должно быть судимостей или правонарушений», — сказал Иван Буча.
Еще одним важным требованием было наличие высшего образования. «Люди без высшего образования в качестве кандидатов на полет в космос не рассматривались», — подчеркнул Иван Буча.
Представитель НАН также отметил, что рассматривались кандидаты в возрасте от 25 лет. «По условиям космической медицины считается, что до 25 лет организм человека еще не сформировался в достаточной степени, чтобы совершить космический полет с наименьшими потерями для здоровья. А верхний предел в 40 лет установлен на случай, если нашему космонавту придется и в последующем участвовать в пилотируемых космических программах. То есть у нее должен быть определенный, скажем так, запас прочности», — пояснил он.
Состояние здоровья оценивалось медицинской службой Центра подготовки космонавтов. «Человек должен быть способен перенести физические нагрузки, предполагаемые при подготовке и при непосредственном полете. Все-таки космос — это неестественная для человека среда», — заключил Иван Буча.
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.