Высшее образование, возраст от 25 до 40 лет. НАН о требованиях к белорусскому космонавту

Как рассказал Иван Буча, при разработке требований к первому белорусскому космонавту ученые исходили из того, что проект космического полета должен быть осуществлен с научно-исследовательскими целями. «Первое, что необходимо было иметь в виду, — это должен быть гражданин Республики Беларусь, постоянно проживающий на ее территории. Кроме того, кандидат на полет в космос не должен иметь проблем с законом. У него не должно быть судимостей или правонарушений», — сказал Иван Буча.