Минниханов прокомментировал очередную атаку БПЛА: «Будет все хорошо, если мы будем внимательными»

— У нас все хорошо, но будет все хорошо, если мы будем внимательными. Это наша республика, наша земля, наша страна. Кто ее должен защищать? Мы должны защищать. Безопасность людей вопрос номер один, стабильность в республике вопрос номер один, — отметил Минниханов.