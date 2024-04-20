Хоценко потребовал убрать мусор в Омской области до конца мая

«Необходимо приглашать жителей и подавать личный пример. Все работы по уборке и вывозу мусора должны быть закончены до конца мая. Персонально ответственность за эту работу несут мэр города Омска Сергей Николаевич Шелест и главы всех муниципалитетов Омской области», — написал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
Губернатор также отметил, что особое внимание должно быть уделено мемориалам воинской славы Великой Отечественной войны. Также важно очистить придорожные полосы и въезды в населённые пункты.
Напомним, что 8 апреля в Омске начался месячник чистоты. А сегодня, 20 апреля, проходит общегородской субботник. Помимо уборки мусора ходе него также будут высажены деревья и кустарники.