Хоценко потребовал убрать мусор в Омской области до конца мая

«Необходимо приглашать жителей и подавать личный пример. Все работы по уборке и вывозу мусора должны быть закончены до конца мая. Персонально ответственность за эту работу несут мэр города Омска Сергей Николаевич Шелест и главы всех муниципалитетов Омской области», — написал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.