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Путин назначил судью Верховного суда Татарстана и ещё семь судей в РТ

Назначены заместители председателей Ново-Савиновского и Советского райсудов Казани.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин своим указом от 19 апреля 2024 года назначил судьей Верховного суда Татарстана Светлану Курникову, ранее работавшую в Советском районном суде Казани.

Владимир Путин также назначил двух заместителей председателей районных судов в Республике Татарстан. Это Лилия Нуруллина — зампред Ново-Савиновского районного суда Казани и Радик Гатауллин — зампредседателя Советского райсуда столицы Татарстана.

Судьями Московского и Советского районных судов Казани стали соответственно Алина Сафиуллина и Салават Шамгунов. Юлия Маслова назначена судьей Высокогорского районного суда, Фаниль Яфизов — судьёй Дрожанновского суда. Судьями Набережночелнинского и Тукаевского судов стали Евгения Васильева и Альбина Каюмова.

На должность председателя Верховного суда Татарстана рекомендован Азат Гильмутдинов.