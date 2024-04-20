Путин назначил судью Верховного суда Татарстана и ещё семь судей в РТ

Президент России Владимир Путин своим указом от 19 апреля 2024 года назначил судьей Верховного суда Татарстана Светлану Курникову, ранее работавшую в Советском районном суде Казани.
Владимир Путин также назначил двух заместителей председателей районных судов в Республике Татарстан. Это Лилия Нуруллина — зампред Ново-Савиновского районного суда Казани и Радик Гатауллин — зампредседателя Советского райсуда столицы Татарстана.
Судьями Московского и Советского районных судов Казани стали соответственно Алина Сафиуллина и Салават Шамгунов. Юлия Маслова назначена судьей Высокогорского районного суда, Фаниль Яфизов — судьёй Дрожанновского суда. Судьями Набережночелнинского и Тукаевского судов стали Евгения Васильева и Альбина Каюмова.
На должность председателя Верховного суда Татарстана рекомендован Азат Гильмутдинов.