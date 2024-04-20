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Лукашенко на субботнике высаживает яблоневый сад в родной деревне

Лукашенко принимает участие в Республиканском субботнике 20 апреля.

Источник: Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в мероприятиях Республиканского субботника, который проходит 20 апреля, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, в Республиканский субботник Александр Лукашенко трудится на малой родине, где разбивают яблоневый сад. Сообщается, что с участием Лукашенко планируется посадить свыше 200 плодовых деревьев различных сортов. Например, названы сады яблонь для посадки: «Сябрына», «Белорусское сладкое», «Коваленковское», «Конфетное» и «Рэд фри».

Напомним, Республиканский субботник проходит в Беларуси 20 апреля.

Лукашенко Александр
экология