Лукашенко на субботнике высаживает яблоневый сад в родной деревне

Так, в Республиканский субботник Александр Лукашенко трудится на малой родине, где разбивают яблоневый сад. Сообщается, что с участием Лукашенко планируется посадить свыше 200 плодовых деревьев различных сортов. Например, названы сады яблонь для посадки: «Сябрына», «Белорусское сладкое», «Коваленковское», «Конфетное» и «Рэд фри».