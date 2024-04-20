Китай проведет крупнейшую реорганизацию армии за десятилетие

Силы стратегической поддержки появились девять лет назад, в 2015 году, для координации усилий в кибервойне и политическом противостоянии. Прежде подчиненные этой структуре аэрокосмические и кибернетические подразделения станут самостоятельными и будут действовать параллельно с силами информационной поддержки.