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Захарова назвала гибель военкора «Известий» Еремина местью Киева за честную работу

Гибель военкора «Известий» Семена Еремина в зоне СВО — это кровавое преступление, которое нельзя рассматривать иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 апреля.

Источник: РИА "Новости"

«Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима [президента Украины Владимира] Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима», — приводит слова Захаровой Telegram-канал ведомства.

О гибели Семена Еремина стало известно 19 апреля. Ему было 42 года. Он погиб во время съемок репортажа: в результате атаки FPV-дрона военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался.

Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах» и «Солнцепеках».