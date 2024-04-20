Захарова назвала гибель военкора «Известий» Еремина местью Киева за честную работу

«Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима [президента Украины Владимира] Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима», — приводит слова Захаровой Telegram-канал ведомства.
О гибели Семена Еремина стало известно 19 апреля. Ему было 42 года. Он погиб во время съемок репортажа: в результате атаки FPV-дрона военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался.
Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах» и «Солнцепеках».