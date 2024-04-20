Захарова назвала гибель военкора «Известий» Еремина местью Киева за честную работу

Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах» и «Солнцепеках».