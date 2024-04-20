На Южном Урале предложили поменять подходы к домашним заданиям

По её мнению, нынешняя нагрузка на школьников в части домашнего задания несоизмерима высока.
В связи с этим, парламентарий предлагает изменить подходы к их формированию и, например, исключить из перечня некоторые категории заданий. Например, бездумное переписывание текстов из учебника.
Также Лантратова предлагает искоренить практику, когда в специальных школьных чатах, например, в выходные, появляется что-то дополнительное. По её словам это нарушение, домашнее задание должно быть известно учащимся в тот же день, когда был проведён урок.
«Полная отмена домашних задания — это неправильно, потому что закрепление материала необходимо», — отметила Лантратова.
Все вопросы по поводу изменения подходов к домашним заданиям уже находятся в разработке. Конкретные меры будут приняты после обсуждений профильного комитета Госдумы с министерством просвещения РФ.