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На Южном Урале предложили поменять подходы к домашним заданиям

О такой необходимости в эфире «Большой редакции» заявила депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантратова.

Источник: РИА "Новости"

По её мнению, нынешняя нагрузка на школьников в части домашнего задания несоизмерима высока.

В связи с этим, парламентарий предлагает изменить подходы к их формированию и, например, исключить из перечня некоторые категории заданий. Например, бездумное переписывание текстов из учебника.

Также Лантратова предлагает искоренить практику, когда в специальных школьных чатах, например, в выходные, появляется что-то дополнительное. По её словам это нарушение, домашнее задание должно быть известно учащимся в тот же день, когда был проведён урок.

«Полная отмена домашних задания — это неправильно, потому что закрепление материала необходимо», — отметила Лантратова.

Все вопросы по поводу изменения подходов к домашним заданиям уже находятся в разработке. Конкретные меры будут приняты после обсуждений профильного комитета Госдумы с министерством просвещения РФ.

образование