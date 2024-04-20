В Того приняли новую конституцию страны

Депутаты проголосовали за новую конституцию еще в марте, однако президент Того Фор Гнассингбе вернул текст в парламент для нового чтения после протестов оппозиции. Последняя утверждает, что конституция, инициированная правящей партией, дает Гнассингбе возможность сохранить верховную власть на ближайшее десятилетие.