В Того приняли новую конституцию страны

ПРЕТОРИЯ, 20 апреля. /ТАСС/. Однопалатный парламент Того единогласно принял во втором чтении новую конституцию, которая вводит в стране парламентскую форму взамен президентской. Об этом сообщило Agence France-Presse.
Всеобщие прямые выборы президента Того заменяются его избранием депутатами парламента, отмечает агентство. Президентский мандат будет действовать четыре года, глава государства получит возможность на одно повторное переизбрание. Также создан пост председателя совета министров с расширенными властными полномочиями. Согласно новой конституции, председателем совета министров становится лидер партии, обладающей парламентским большинством.
Депутаты проголосовали за новую конституцию еще в марте, однако президент Того Фор Гнассингбе вернул текст в парламент для нового чтения после протестов оппозиции. Последняя утверждает, что конституция, инициированная правящей партией, дает Гнассингбе возможность сохранить верховную власть на ближайшее десятилетие.
Всеобщие выборы состоятся в Того 29 апреля. Срок нынешнего президентского мандата Гнассингбе истечет в 2025 году.