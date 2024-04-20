«Наша страна семимильными шагами приближается к потере своего нейтралитета. Власти из кожи вон лезут, чтобы выслужиться перед США и настроить против себя Россию», — отметил Шор.
Новый глава МИД Попшой работает в интересах Запада и все больше отдаляет страну от России и партнеров по СНГ. Несмотря на то, что сам родился в России. Молдова — всего лишь часть американской геополитической авантюры, утверждает Шор.
«Вся их “международная политика” — отбивать поклоны Вашингтону. Сейчас именно этим занимается министр иностранных дел Попшой. Он не понимает, что должен строить со всеми странами партнерские, равноправные отношения, выгодные для Молдовы. И не поворачиваться лицом к одной части света, демонстрируя другой, скажем мягко, спину. Так делают идиоты, а не политики.
Молдова для США — маленькая точка на карте, которую они используют в своих геополитических играх. А эти никудышные правители вовсю потакают чужим интересам, позволяя разрушать единство и независимость нашей страны", — заявил Шор.
Политик считает, что отказ от нейтрального статуса страны недопустим. И именно сейчас крайне важно восстанавливать утраченные связи с Евразийским экономическим союзом, который позволит Молдове развиваться.