Молдова может потерять нейтральный статус: реакция Илана Шора на заявления главы МИД

«Вся их “международная политика” — отбивать поклоны Вашингтону. Сейчас именно этим занимается министр иностранных дел Попшой. Он не понимает, что должен строить со всеми странами партнерские, равноправные отношения, выгодные для Молдовы. И не поворачиваться лицом к одной части света, демонстрируя другой, скажем мягко, спину. Так делают идиоты, а не политики.