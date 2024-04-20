Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова может потерять нейтральный статус: реакция Илана Шора на заявления главы МИД

Молдова находится на грани утраты своего нейтрального статуса. Есть все предпосылки, что в ближайшее время это произойдет, считает политик и меценат Илан Шор.

Источник: Комсомольская правда

«Наша страна семимильными шагами приближается к потере своего нейтралитета. Власти из кожи вон лезут, чтобы выслужиться перед США и настроить против себя Россию», — отметил Шор.

Новый глава МИД Попшой работает в интересах Запада и все больше отдаляет страну от России и партнеров по СНГ. Несмотря на то, что сам родился в России. Молдова — всего лишь часть американской геополитической авантюры, утверждает Шор.

«Вся их “международная политика” — отбивать поклоны Вашингтону. Сейчас именно этим занимается министр иностранных дел Попшой. Он не понимает, что должен строить со всеми странами партнерские, равноправные отношения, выгодные для Молдовы. И не поворачиваться лицом к одной части света, демонстрируя другой, скажем мягко, спину. Так делают идиоты, а не политики.

Молдова для США — маленькая точка на карте, которую они используют в своих геополитических играх. А эти никудышные правители вовсю потакают чужим интересам, позволяя разрушать единство и независимость нашей страны", — заявил Шор.

Политик считает, что отказ от нейтрального статуса страны недопустим. И именно сейчас крайне важно восстанавливать утраченные связи с Евразийским экономическим союзом, который позволит Молдове развиваться.