В Airbus заявили, что для применения ракет Taurus на Украине немецкие военные не нужны

Шёльхорн также раскритиковал темпы повышения обороноспособности ФРГ. По его мнению, реализация заявленных правительством мер «до сегодняшнего дня недостаточна». «Мы делаем слишком мало, мы слишком медленные. В головах многих людей переломный момент еще не наступил», — отметил он. «Тот, кто серьезно относится к переломному моменту, должен объявить оборону главным приоритетом и устойчиво повышать расходы на оборону, а также производство в собственной стране или в Европе», — считает Шёльхорн. О «переломном моменте» заявлял Шольц в связи с конфликтом на Украине.