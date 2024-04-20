В Airbus заявили, что для применения ракет Taurus на Украине немецкие военные не нужны

«Если бы было желание поставить [ракеты], то нашли бы технологические решения для применения Taurus на Украине без германского участия», — заявил Шёльхорн в интервью журналу Der Spiegel. По его мнению, Шольц обосновывает невозможность передачи ракет Киеву с политической стороны проблемы.
«Однако я могу понять политические аргументы», — добавил глава подразделения Airbus.
Шёльхорн также раскритиковал темпы повышения обороноспособности ФРГ. По его мнению, реализация заявленных правительством мер «до сегодняшнего дня недостаточна». «Мы делаем слишком мало, мы слишком медленные. В головах многих людей переломный момент еще не наступил», — отметил он. «Тот, кто серьезно относится к переломному моменту, должен объявить оборону главным приоритетом и устойчиво повышать расходы на оборону, а также производство в собственной стране или в Европе», — считает Шёльхорн. О «переломном моменте» заявлял Шольц в связи с конфликтом на Украине.
Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет намного больше — до 500 км. Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать.