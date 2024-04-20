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Владимир Путин назначил в Башкирии федеральных судей

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

Источник: Башинформ

Согласно документу, заместителем председателя Кумертауского межрайонного суда назначен Рамиль Сафаров.

«Назначить судьями Верховного суда Республики Башкортостан Эдуарда Додина, Романа Лазарева, Светлану Терер, Дениса Фаррахова», — говорится в указе главы государства.

Этим же указом президента России судьей Ленинского района Уфы назначена Ольга Тангаева, судьей Салаватского городского суда — Гульсина Марданова, судьей Советского суда Уфы стала Валерия Стахеева, судьей Стерлитамакского городского суда назначен Дмитрий Солдатов. Судьей Арбитражного суда Республики Башкортостан назначена Алина Нуртдинова.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в феврале 2024 года указом президента России судьей Верховного суда Башкирии назначен Роберт Муллахметов, судьей Стерлитамакского городского суда — Сергей Гришаев.