Президент Литвы: Завод мэра Каунаса в Калининградской области продали с запозданием

Компания «Вичюнай-Русь» была подразделением литовского переработчика рыбы и морепродуктов Viciunai Group (бренд Vici). Она выпускает крабовые палочки, креветки и полуфабрикаты в Советске. Мощность производства превышает 120 тысяч тонн в год. В 2023-м выручка от продажи продукции выросла на 11,2% до 18,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 1,26 миллиарда.