Президент Литвы: Завод мэра Каунаса в Калининградской области продали с запозданием

«Очевидно, что бизнес продан с запозданием. Всех этих обвинений и справедливых упреков можно было бы избежать, продав завод раньше», — цитирует Неуседу ТАСС.
Глава республики предположил, что более ранней продаже завода препятствовало много причин. «Но как говорит народная мудрость — лучше поздно, чем никогда», — заявил он.
Завод «Вичюнай-Русь» в Советске находился в управлении компании мэра Каунаса Висвалдаса Матиёшайтиса. Как отмечает ТАСС, долгое время на него оказывалось давление со стороны СМИ и политиков из-за бизнеса в России.
Новым собственником «Вичюнай-Русь» стала УК «Группа Океан» из Санкт-Петербурга. В феврале правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила продажу компании. В отчётности говорилось, что сумма уступки прав требований по договорам займа и долга составляет 29,4 миллиона долларов и 1,86 миллиона евро (около 2,89 миллиарда рублей).
Компания «Вичюнай-Русь» была подразделением литовского переработчика рыбы и морепродуктов Viciunai Group (бренд Vici). Она выпускает крабовые палочки, креветки и полуфабрикаты в Советске. Мощность производства превышает 120 тысяч тонн в год. В 2023-м выручка от продажи продукции выросла на 11,2% до 18,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 1,26 миллиарда.