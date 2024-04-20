«Угроза для Запада»: в США испугались уникального российского оружия

«Однако чтобы противостоять этой угрозе всерьез, американским военным придется полностью обновить свои ВВС, но в ближайшее время ничто этого не предвещает. Таким образом, русские, при условии, что они произведут бомбардировщики в достаточных количествах, получат ключевое преимущество перед западными конкурентами», — подытожили в публикации.