«Угроза для Запада»: в США испугались уникального российского оружия

«Новые российские модернизированные Ту-160М2 обладают мощным наступательным потенциалом и представляют серьезную угрозу для Запада. Новые “Белые лебеди” смогут запускать гиперзвуковые ракеты. <…> Как и его прообраз, новый вариант сможет нести шесть различных типов вооружений, включая ракету Х-101 и его ядерную версию Х-102», — подчеркнули в издании.
Отмечается, что российский Ту-160М «Блэкджек», или «Белый лебедь», по праву считается одним из самых грозных в мире. Автор статьи добавил, что для противостояния этому бомбардировщику США необходимо усовершенствовать его американские аналоги.
«Однако чтобы противостоять этой угрозе всерьез, американским военным придется полностью обновить свои ВВС, но в ближайшее время ничто этого не предвещает. Таким образом, русские, при условии, что они произведут бомбардировщики в достаточных количествах, получат ключевое преимущество перед западными конкурентами», — подытожили в публикации.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента России Владимира Путина. Специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.