Губернатор Хоценко и мэр Шелест поучаствовали в субботнике в омском сквере

Градоначальник также отметил, что в ходе субботника в городе общими усилиями собрали 5 тысяч кубометров мусора и сдали в дальнейшую переработку 13 тонн покрышек. Теперь же главам округов, Управлению дорожного хозяйства и благоустройства города и региональному оператору по обращению с ТКО поставлена задача оперативно вывезти мешки на полигоны.