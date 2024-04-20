Губернатор Хоценко и мэр Шелест поучаствовали в субботнике в омском сквере

«Вместе с семьей и командой Правительства наводили порядок в сквере “Семейный” в Ленинском округе города Омска.
Знаю, что субботники сегодня прошли во всех муниципалитетах нашего региона. Спасибо всем жителям Омской области, кто присоединился и вышел на субботники. Сделаем наш регион чище и красивее вместе!", — написал Виталий Хоценко.
В свою очередь, мэр Омска Сергей Шелест рассказал о проделанной работе.
«Привели в порядок территорию парка семейного отдыха на улице Архиепископа Сильвестра в Ленинском округе: убрали мусор, высадили деревья. От такой работы получаешь большое удовольствие: ее результаты видны сразу», — сообщил Серей Шелест.
Градоначальник также отметил, что в ходе субботника в городе общими усилиями собрали 5 тысяч кубометров мусора и сдали в дальнейшую переработку 13 тонн покрышек. Теперь же главам округов, Управлению дорожного хозяйства и благоустройства города и региональному оператору по обращению с ТКО поставлена задача оперативно вывезти мешки на полигоны.