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Губернатор Хоценко и мэр Шелест поучаствовали в субботнике в омском сквере

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в субботу, 20 апреля 2024 года, принял участие в городском субботнике. Вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом и командами облправительства и администрации города глава региона наводил порядок в Семейном сквере, что на Московке-2 в Ленинском округе Омска.

«Вместе с семьей и командой Правительства наводили порядок в сквере “Семейный” в Ленинском округе города Омска.

Знаю, что субботники сегодня прошли во всех муниципалитетах нашего региона. Спасибо всем жителям Омской области, кто присоединился и вышел на субботники. Сделаем наш регион чище и красивее вместе!", — написал Виталий Хоценко.

В свою очередь, мэр Омска Сергей Шелест рассказал о проделанной работе.

«Привели в порядок территорию парка семейного отдыха на улице Архиепископа Сильвестра в Ленинском округе: убрали мусор, высадили деревья. От такой работы получаешь большое удовольствие: ее результаты видны сразу», — сообщил Серей Шелест.

Градоначальник также отметил, что в ходе субботника в городе общими усилиями собрали 5 тысяч кубометров мусора и сдали в дальнейшую переработку 13 тонн покрышек. Теперь же главам округов, Управлению дорожного хозяйства и благоустройства города и региональному оператору по обращению с ТКО поставлена задача оперативно вывезти мешки на полигоны.