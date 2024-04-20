Президент России назначил председателя районного суда в Воронежской области

В соответствии с указом Президента России Владимира Путина, председателем Бутурлиновского районного суда Воронежской области на шестилетний срок полномочий назначен Владимир Панасенко. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 19 апреля. В регионе также назначены судьи: