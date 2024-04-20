Президент России назначил председателя районного суда в Воронежской области

В соответствии с указом Президента России Владимира Путина, председателем Бутурлиновского районного суда Воронежской области на шестилетний срок полномочий назначен Владимир Панасенко. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 19 апреля. В регионе также назначены судьи:
- Татьяна Белоконова — в Коминтерновский районный суд Воронежа;
- Владимир Батыков и Ольга Головина — в Ленинский районный суд Воронежа;
- Ярослав Литвинов — в Советский районный суд Воронежа;
- Наталья Байдикова — в Острогожский районный суд.
Помимо этого, документ предписывает назначить Сергея Петряшова представителем Президента РФ в Квалификационной коллегии судей (ККС) Воронежской области. РИА «Воронеж» сообщало, что в ноябре 2023-го Сергей Петряшов стал главным федеральным инспектором по Воронежской области аппарата полпреда Президента в Центральном федеральном округе.
Ранее стало известно, что ККС Воронежской области в среду, 24 апреля, рассмотрит вопросы о прекращении полномочий четырех судей в связи с поданными ими заявлениями об отставке.