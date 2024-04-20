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Губернатор прокомментировал идею учредить должность директора реки Дон

Василий Голубев рассказал о необходимости мероприятий по оздоровлению Дона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об идее создать должность директора реки Дон. Подробности глава региона сообщил в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону».

— Знаю историю, когда один из руководителей высказал идею, что у Дона должен появиться директор реки. Она не реализована, но имела смысл, а, возможно, и сейчас еще имеет, — прокомментировал Василий Голубев.

Он подчеркнул, что реализация проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» принципиальна.

— Даже топливо можно заменить, а воду ничем не заменишь. Так что, мероприятия по оздоровлению реки Дон важные и актуальные.