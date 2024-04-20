«Это — и наш долг, и большое удовольствие»: Донские парламентарии приняли участие в субботнике

В Ростове в субботу, 20 апреля, прошел городской субботник. Участие в мероприятии приняли депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания региона. Работа кипела с раннего утра.
— Левый берег — любимое место отдыха ростовчан. Сегодня вместе с депутатами и сотрудниками аппарата Заксобрания мы приводили в порядок небольшой участок подъездной дороги к Голубому озеру. Старая листва, сухие ветки, автопокрышки и бытовой мусор — это все накоплено всего за один осенне-зимний период. Помочь коммунальным службам сделать Ростов чище — это и наш долг, и большое удовольствие, — рассказал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Вместе с депутатами в субботнике участвовали горожане. Причем, к уборке территории присоединились даже дети.
— «Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету», — говорил Маленький Принц в любимой сказке Экзюпери. Наша планета — это улица, родной поселок, город. Сегодня все неравнодушные жители Ростовской области приводят в порядок донскую землю. Уверен, что таких людей будет с каждым годом все больше и больше, — добавил Александр Ищенко.