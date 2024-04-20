«Это — и наш долг, и большое удовольствие»: Донские парламентарии приняли участие в субботнике

— «Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету», — говорил Маленький Принц в любимой сказке Экзюпери. Наша планета — это улица, родной поселок, город. Сегодня все неравнодушные жители Ростовской области приводят в порядок донскую землю. Уверен, что таких людей будет с каждым годом все больше и больше, — добавил Александр Ищенко.