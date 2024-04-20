NYT назвала число потерянных Украиной за последнее время танков Abrams

NYT отмечает, что танки — один из главнейших символов американской военной мощи и то, как сравнительно дешевые беспилотники уничтожают эти машины, меняет понимание современного конфликта и угрожает роли танков в них. В зависимости от размера и сложности, БПЛА могут стоить около $500, что не сравнится с ценой одного танка Abrams — $10 млн.