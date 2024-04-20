NYT назвала число потерянных Украиной за последнее время танков Abrams

За последние два месяца российские войска вывели из строя пять из 31 американского танка Abrams, переданного украинской армии, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленный источник в США.
Это малая часть из общего числа танков, которые были потеряны украинской стороной за все время полномасштабного конфликта. Большинство потерь относится к машинам советской эпохи и украинского производства. Только около 140 выведенных из строя танков были переданы странами НАТО, например 30 немецких Leopard.
По оценке Минобороны России, с февраля 2022-го Вооруженные силы уничтожили 15,8 тыс. украинских танков и иных бронемашин. О первом уничтоженном Abrams ведомство доложило в конце февраля, всего же оно отчитывалось о шести таких танках. В последний же раз о поражении Abrams военные сообщали 1 апреля.
NYT отмечает, что танки — один из главнейших символов американской военной мощи и то, как сравнительно дешевые беспилотники уничтожают эти машины, меняет понимание современного конфликта и угрожает роли танков в них. В зависимости от размера и сложности, БПЛА могут стоить около $500, что не сравнится с ценой одного танка Abrams — $10 млн.
Танки при всей своей мощи вполне пробиваемы, традиционные уязвимые места — верх, моторное отделение и участок между корпусом и башней, где броня наиболее тонкая. Военный аналитик, инструктор, австрийский полковник Маркус Райснер указал, что после удара по танку более привычными видами оружия его отправляют добивать беспилотником, чтобы не позволить вывести с поля боя для ремонта.
Чиновники и аналитики полагали, что ВСУ планировали сохранить западные танки для будущей попытки наступления в 2025 году и не хотели до этого размещать на передовой, рискуя утратить технику, пишет издание. Однако Abrams были замечены уже в начале 2024 года в составе 47-й механизированной бригады, которая вела оборонительные бои в районе Авдеевки, оставленной украинскими силами в середине февраля.
Аналитики считают: развитие беспилотников приведет к тому, что бои будут вестись дистанционно управляемой тяжелой техникой. Направлять ее будут операторы, расположенные в бункерах под землей, чтобы обеспечить поддержание прямой видимости и устойчивый сигнал.
Полковник Райснер, говоря о перспективах боев БПЛА с беспилотной наземной техникой, сказал: «Они будут сражаться друг с другом как в “Терминаторе”.
Российские власти требуют от западных стран прекратить снабжение украинской армии и утверждают, что все переданное вооружение будет уничтожено и не помешает Москве добиться поставленных целей.