Лукашенко рассказал, кому передадут заложенный им на субботнике яблоневый сад

Средства, заработанные в рамках республиканского субботника, будут перечислены на нужды значимых для государства проектов. В этом году это будет реконструкция мемориального комплекса «Детям — жертвам войны» в Красном Береге, и также других мемориальных комплексов и мест боевой и воинской славы, которые расположены в Минске и Минобласти.