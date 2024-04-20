Лукашенко рассказал, кому передадут заложенный им на субботнике яблоневый сад

Школьники, убежден президент, будут работать в саду, ухаживать за растениями. А урожай, который получат благодаря этому, учащиеся смогут забрать себе.
«Как я говорил, у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, где можно поковыряться и по земле походить, руками прикоснуться. Чтобы дури было меньше в голове. Эти школьники в качестве своего приусадебного участка будут работать здесь», — заявил президент, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Глава государства также поделился, что раньше на месте заложенного сада были крестьянские наделы. Сейчас же, обратил внимание президент, деревенские дома и усадьбы используют преимущественно для дачного отдыха.
Под огороды нынешние владельцы задействуют незначительную часть земли, остальная почва практически не используется.
«Это был пустырь. Мы его разработали. Чтобы не пропадало, решили отдельными сортами высадить яблони», — сказал Лукашенко.
Республиканские субботник
Ежегодные республиканские субботники проводятся в стране на добровольной основе и в них каждый год принимают участие почти три миллиона человек. В этом году потрудиться на благо страны граждане вышли 20 апреля.
В Минтруда ранее отмечали, что в этом году особое внимание будет уделено благоустройству мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан времен ВОВ.
Средства, заработанные в рамках республиканского субботника, будут перечислены на нужды значимых для государства проектов. В этом году это будет реконструкция мемориального комплекса «Детям — жертвам войны» в Красном Береге, и также других мемориальных комплексов и мест боевой и воинской славы, которые расположены в Минске и Минобласти.
Часть средств будет направлено на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.
Президентский труд
В республиканском субботнике принимают участие также представители власти. Ежегодно на благо страны трудится и президент. В разные годы глава государства принимал участие в республиканских субботника на различных объектах.
Например, в 2018 году Александр Лукашенко с тремя сыновьями работал на благоустройстве Трофимовой криницы возле своей малой родины агрогородка Александрия. А в 2021 году президент благоустраивал территорию, где сейчас каждый год на Купалье проходит фестиваль «Александрия собирает друзей».
В 2022 и 2023 годах республиканский субботник глава государства провел в мемориальном комплексе «Хатынь», где шла реконструкция к 80-летию трагедии.