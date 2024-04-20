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В городском субботнике приняли участие Метшин и депутаты Госсовета Татарстана

Мэр Казани занимался уборкой прибрежной зоны вблизи речного вокзала.

Источник: Мэрия Казани

В городском субботнике приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин и депутаты Госсовета Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Метшин занимался уборкой прибрежной зоны вблизи речного вокзала. Он поблагодарил всех собравшихся. По его словам, горожане хотят жить в чистой и благоустроенной столице. А депутаты убирали территорию Лядского сада.

Для участников субботника организовали полевую кухню. Перед работой все сделали зарядку. Мэр Казани добавил, что нужно не только вычистить город, но и выстроить новые взаимоотношения с окружающей средой.

Напомним, на выходных в Казани стартовал сезон субботников.