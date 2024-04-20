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В Молдове завершились совместные учения JCET-2024

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Международные учения JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training), проходившие в Молдове с 1 по 19 апреля, завершены, сообщает Министерство обороны.

Источник: Reuters

Совместно с коллегами спецназа Румынии и США военнослужащие молдавского батальона специального назначения Fulger отработали тактику и процедуры совместной работы. Fulger принимает участие в учениях JCET с 2009 года. В этом году ним присоединились представители Государственной службы охраны и отряда спецназа Pantera.

Как заявили в руководстве бригады Fulger, в ходе проведенных мероприятий были достигнуты основные цели учений: обмен опытом спецназов трех стран и синхронизация оперативной совместимости м выработка слаженных действий.