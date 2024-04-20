В Молдове завершились совместные учения JCET-2024

Совместно с коллегами спецназа Румынии и США военнослужащие молдавского батальона специального назначения Fulger отработали тактику и процедуры совместной работы. Fulger принимает участие в учениях JCET с 2009 года. В этом году ним присоединились представители Государственной службы охраны и отряда спецназа Pantera.