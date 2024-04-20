В Приднестровье заявили о необходимости поддержки в условиях экономического давления

Он обратил внимание на то, что с первого апреля крупнейшее машиностроительное предприятие Приднестровья завод «Электромаш» отправился в вынужденный простой. По его словам, это без преувеличения трагедия — без средств к существованию осталось порядка 600 работников только одного предприятия.