В Приднестровье заявили о необходимости поддержки в условиях экономического давления

«В условиях, когда Молдова стремится разрушить промышленно-экономический базис нашего государства, провоцирует обнищание населения и социальную нестабильность, Приднестровье как никогда нуждается в поддержке», — сказал Игнатьев.
Он обратил внимание на то, что с первого апреля крупнейшее машиностроительное предприятие Приднестровья завод «Электромаш» отправился в вынужденный простой. По его словам, это без преувеличения трагедия — без средств к существованию осталось порядка 600 работников только одного предприятия.
Игнатьев подчеркнул, что проблемы испытывает не только этот завод, сложности с экспортом продукции имеют и такие крупные промпредприятия как «Молдавизолит» и «БЗЭ Потенциал».
«В общей сложности без зарплаты остались порядка 1500 работников предприятий», — отметил Игнатьев.