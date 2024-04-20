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В Приднестровье заявили о необходимости поддержки в условиях экономического давления

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Приднестровье в условиях экономического давления со стороны Кишинева как никогда нуждается в поддержке, заявил в интервью РИА Новости глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев.

Источник: Sputnik.md

«В условиях, когда Молдова стремится разрушить промышленно-экономический базис нашего государства, провоцирует обнищание населения и социальную нестабильность, Приднестровье как никогда нуждается в поддержке», — сказал Игнатьев.

Он обратил внимание на то, что с первого апреля крупнейшее машиностроительное предприятие Приднестровья завод «Электромаш» отправился в вынужденный простой. По его словам, это без преувеличения трагедия — без средств к существованию осталось порядка 600 работников только одного предприятия.

Игнатьев подчеркнул, что проблемы испытывает не только этот завод, сложности с экспортом продукции имеют и такие крупные промпредприятия как «Молдавизолит» и «БЗЭ Потенциал».

«В общей сложности без зарплаты остались порядка 1500 работников предприятий», — отметил Игнатьев.

экономика
занятость