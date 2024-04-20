Британия объявила о начале производства «самого смертоносного» танка

Производство предыдущей модели, Challenger 2, начали 20 лет назад — в 1994 году, на вооружение приняли спустя четыре года. Несмотря на признание, она нуждалась либо в модернизации, либо в полной замене, отмечает ArmyTechnology. Как указывает издание, одной из основных проблем в Challenger 2 была уникальность основной пушки L30A1, которого не было на вооружение у других стран НАТО.