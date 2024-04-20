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Бомбардировщики Балтфлота нанесли массированные удары по наземным целям

В учениях задействовали более 50 военных и около 10 самолётов.

В Калининградской области экипажи бомбардировщиков Су-24М морской авиации отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в светлое и тёмное время суток. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО по Балтфлоту.

«Упражнения выполнялись на высотах от 200 метров до 1 км, с применением осколочно-фугасных авиабомб по мишенному полю на авиационном полигоне. <…> За время учения было совершено свыше 10 самолётовылетов на применение авиационных средств поражения», — говорится в сообщении.

В боевой подготовке приняли участие более 50 военнослужащих, было задействовано около 10 самолётов, а также специальная аэродромная и военная техника.

Более 10 российских кораблей в акватории Балтийского моря приняли участие в учениях, на которых отрабатывались задачи по выводу сил из-под удара условного противника.