Бомбардировщики Балтфлота нанесли массированные удары по наземным целям

«Упражнения выполнялись на высотах от 200 метров до 1 км, с применением осколочно-фугасных авиабомб по мишенному полю на авиационном полигоне. <…> За время учения было совершено свыше 10 самолётовылетов на применение авиационных средств поражения», — говорится в сообщении.