В Самаре депутаты и члены молодежного парламента прибрались в сквере Устинова

— Первый раз я принял участие в субботнике, когда мне было лет семь. С тех пор не пропускал почти ни одного. Все наши депутаты, сотрудники аппарата, члены молодежного парламента пришли сегодня поработать, навести порядок после зимы. Это наш город и нам не все равно, каким он будет, — отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.