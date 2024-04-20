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В Самаре депутаты и члены молодежного парламента прибрались в сквере Устинова

В субботу, 20 апреля 2024 года, в Самаре прошел очередной общегородской субботник. В нем приняли участие депутаты губернской думы, члены молодежного парламента и сотрудники аппарата. Вместе они привели в порядок территорию сквера имени маршала Дмитрия Устинова.

Источник: Самарская губернская дума

— Первый раз я принял участие в субботнике, когда мне было лет семь. С тех пор не пропускал почти ни одного. Все наши депутаты, сотрудники аппарата, члены молодежного парламента пришли сегодня поработать, навести порядок после зимы. Это наш город и нам не все равно, каким он будет, — отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Участники субботника собрали более 100 мешков с мусором и прошлогодней листвой. Также они подмели в сквере пешеходные дорожки и подготовили клумбы. Коммунальщики займутся высадкой цветов, как только позволят температурные условия.