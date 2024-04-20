Мэр Уфы провел совещание на велосипеде

Сегодня, 20 апреля, мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел совещание на велосипедах. Вместе с главами Октябрьского и Орджоникидзевского районов Сергеем Плотниковым и Альбертом Маликовым он проехался от тропы «Воронки» до спорткомплекса «Биатлон».
Чиновники обсудили дальнейшее благоустройство сети уникальных велопешеходных маршрутов вокруг города «Уфимское ожерелье».
Благоустройство участка от тропы «Воронки» до СОК «Биатлон» планируется разделить на четыре этапа. На первом проложат маршрут от «Конного дворика» до школы № 99, на втором — от школы № 99 до улицы Чудинова, третьем — от Чудинова до ж/д станции «Городской дворец культуры». На заключительном четвертом этапе расширят тротуар от спорткомлекса «Биатлон» до улицы Цветочной.
Реализацию первого этапа планируется уже в 2024 году. Протяженность маршрута составит 4 км. Здесь будут пешеходные дорожки 2,5 м, установят световые опоры, обустроят смотровую площадку и две входные группы. Кроме того, запланирована установка дополнительных конструкций: моста, ограждений, элементов навигации и стендов, скамеек, урн, металлические лестницы с перфорированным настилом и другое.
Также есть идея расположить на всей протяженности маршрута различные арт-объекты, точки активности, инсталляции и зоны отдыха.
— Каждый раз по-новому открываю для себя Уфу, — прокомментировал Ратмир Мавлиев. — Здесь очень живописная природа, замечательные места и виды на реку Белую. К сожалению, пока на территории много мусора. Поставил задачу в ближайшее время навести порядок.