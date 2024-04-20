Мэр Уфы провел совещание на велосипеде

Благоустройство участка от тропы «Воронки» до СОК «Биатлон» планируется разделить на четыре этапа. На первом проложат маршрут от «Конного дворика» до школы № 99, на втором — от школы № 99 до улицы Чудинова, третьем — от Чудинова до ж/д станции «Городской дворец культуры». На заключительном четвертом этапе расширят тротуар от спорткомлекса «Биатлон» до улицы Цветочной.