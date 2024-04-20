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Лукашенко рассказал, чем белорусские яблоки лучше польских

Президент Александр Лукашенко заявил, что белорусские яблоки лучше, чем польские.

Источник: Смартпресс

По словам Лукашенко, которые приводит пресс-служба президента, он «никогда не занимался раньше садоводством». «Это уже, будучи президентом, я начал немножко в это вникать. Потому что завозим яблоки по импорту, особенно польские», — продолжил он.

Лукашенко при этом заявил, что белорусские яблоки «лучше любых польских», потому что «они чище». «Потому что он (белорусский производитель — прим.) знает, что, если он гадость на рынок поставит, — мы с него спросим. А спроси иди с поляков», — резюмировал он.

Лукашенко Александр
сельское хозяйство