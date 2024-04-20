Лукашенко рассказал, чем белорусские яблоки лучше польских

Лукашенко при этом заявил, что белорусские яблоки «лучше любых польских», потому что «они чище». «Потому что он (белорусский производитель — прим.) знает, что, если он гадость на рынок поставит, — мы с него спросим. А спроси иди с поляков», — резюмировал он.