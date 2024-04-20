«Не получит»: в США жестко высказались о новом требовании Зеленского

«Он составил список желаний, и, я думаю, именно его он подразумевает, когда говорит о плане. <…> Получит ли он хотя бы что-то близкое к тому количеству F-16 или артиллерийских орудий, которое он запрашивает? Ответ — нет, поскольку у нас их попросту нет», — отметил он.
Миршаймер также подчеркнул, что дополнительные поставки оружия не помогут изменить ситуацию на поле боя в сторону ВСУ, так как Россия обладает преимуществом с точки зрения вооружения и живой силы. Кроме того, добавил он, российские планирующие авиабомбы оказывают колоссальное давление на украинскую армию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для страны. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.