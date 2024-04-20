Лукашенко дал совет, как избавить школьников от «дури в голове»

«Мы это делаем, чтобы потом школьникам передать. Чтобы они тут ухаживали и результаты своего труда забирали себе. Как я говорил, у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, где можно поковыряться и по земле походить, руками прикоснуться», — сказал он.