Лукашенко дал совет, как избавить школьников от «дури в голове»

По словам Лукашенко, которые приводит пресс-служба президента, он заявил, что заложенный яблоневый сад передадут под опеку местных школьников.
«Мы это делаем, чтобы потом школьникам передать. Чтобы они тут ухаживали и результаты своего труда забирали себе. Как я говорил, у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, где можно поковыряться и по земле походить, руками прикоснуться», — сказал он.
По словам Лукашенко, это «чтобы дури было меньше в голове». «Эти школьники в качестве своего приусадебного участка будут работать здесь», — добавил он.