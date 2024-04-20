Литва решила защититься от России «испанскими лошадьми»

В литовских Вооруженных силах отметили, что предложение министра соответствует решениям, принятым Государственным советом обороны. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис оценил предложение Касчюнаса как рациональное. «[Средства ПВО] это самый недостающий ресурс в НАТО в целом на сегодняшний день. <…> Мы не отступаем от танков, мы продолжаем ужесточать нашу дивизию, но это по расширенному календарю. Но мы можем подождать танков, а противовоздушная оборона нам нужна уже сегодня», — подчеркнул он (цитата по LRT).