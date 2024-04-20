Еще один район появится в Астане

Об инициативе создания нового, шестого района в столице сообщил председатель маслихата Астаны. Глава государства неоднократно отмечал, что Астана занимает особое место в жизни страны. К городу есть определенные требования, связанные не только с экономикой, но и с архитектурой и урбанистикой, духовной и социальной сферами, пишет ИА El.kz со ссылкой на Elorda.info.