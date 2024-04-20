Еще один район появится в Астане

Как известно, столичный район Алматы является одним из самых густонаселенных. В районе Алматы шесть жилых массивов — Промышленный, Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, Юго-Восток. Территория района составляет 15 471 гектар. В районе проживают порядка 400 тысяч человек. Жилищный фонд составляет 885 МЖД. На территории Индустриального парка № 1 функционирует 51 предприятие. Планируется строительство Индустриального парка № 2 в жилом массиве Железнодорожный. В разы выросла нагрузка на аппарат акима района.
Председатель столичного маслихата пояснил, что в этой связи он инициировал создание нового шестого района Астаны.
Инициатива прежде всего направлена на более эффективное управление и развитие территории, учитывая динамику роста населения и потребностей граждан. Предполагается, что новая административная единица получит необходимые ресурсы и инструменты для развития своей инфраструктуры, обеспечения комфортных условий проживания и улучшения качества жизни граждан. Вопрос предварительно будет обсужден с общественностью города и вынесен на рассмотрение акима Астаны и Главы государства.