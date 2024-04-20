Ричмонд
+15°
мгла
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один район появится в Астане

Об инициативе создания нового, шестого района в столице сообщил председатель маслихата Астаны. Глава государства неоднократно отмечал, что Астана занимает особое место в жизни страны. К городу есть определенные требования, связанные не только с экономикой, но и с архитектурой и урбанистикой, духовной и социальной сферами, пишет ИА El.kz со ссылкой на Elorda.info.

Источник: Пресс-служба маслихата Астаны

Как известно, столичный район Алматы является одним из самых густонаселенных. В районе Алматы шесть жилых массивов — Промышленный, Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, Юго-Восток. Территория района составляет 15 471 гектар. В районе проживают порядка 400 тысяч человек. Жилищный фонд составляет 885 МЖД. На территории Индустриального парка № 1 функционирует 51 предприятие. Планируется строительство Индустриального парка № 2 в жилом массиве Железнодорожный. В разы выросла нагрузка на аппарат акима района.

отметил Ерлан Каналимов.

Председатель столичного маслихата пояснил, что в этой связи он инициировал создание нового шестого района Астаны.

Инициатива прежде всего направлена на более эффективное управление и развитие территории, учитывая динамику роста населения и потребностей граждан. Предполагается, что новая административная единица получит необходимые ресурсы и инструменты для развития своей инфраструктуры, обеспечения комфортных условий проживания и улучшения качества жизни граждан. Вопрос предварительно будет обсужден с общественностью города и вынесен на рассмотрение акима Астаны и Главы государства.

резюмировал Ерлан Каналимов.