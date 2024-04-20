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Зеленский признал, что Украина устала от конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта, однако он отметил, что несмотря на это «вера людей в ВСУ и в себя никуда не девается».

Источник: AP 2023

В интервью бразильским журналистам, видео которого размещено на сайте украинского президента, он заявил: «На это можно по-разному смотреть. Мы все с вами люди. И даже когда вы ходите на работу, которую любите, вы все равно вечером или ночью возвращаетесь домой уставшими. Но это не значит, что с утра вы не пойдете на свою работу, которую вы уважаете, которую вы любите, которая вам так нужна. <…> И так же с защитой Украины».

«Никакого поворота от цивилизованного мира, от наших планов по вступлению в Евросоюз, от защиты нашей страны нет. От этого никто не собирается отказываться. <> Это нарративы, которые идут из России, что на Украине все плохо и инициатива в руках россиян. Это не совсем так. В руках у россиян оружие, объем которого на сегодня больше, чем у наших военных. Но это на нынешний момент, он непростой. Проголосуйте за всю помощь, мы получим это оружие шаг за шагом», — добавил Зеленский.

20 апреля в палате представителей США началось голосование по законопроекту, который в частности предусматривает выделение $61 млрд на помощь Украине, а также предоставление дальнобойных ракет ATACMS.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исход конфликта.

Боевые действия — это трагедия и нужно думать о ее прекращении, говорил президент Владимир Путин в ходе своего онлайн-выступления на саммите G20 в ноябре 2023 года. Президент России неоднократно напоминал, что именно Киев вышел из мирного диалога, в то время как Россия всегда была готова к переговорам.