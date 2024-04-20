Зеленский признал, что Украина устала от конфликта

«Никакого поворота от цивилизованного мира, от наших планов по вступлению в Евросоюз, от защиты нашей страны нет. От этого никто не собирается отказываться. <> Это нарративы, которые идут из России, что на Украине все плохо и инициатива в руках россиян. Это не совсем так. В руках у россиян оружие, объем которого на сегодня больше, чем у наших военных. Но это на нынешний момент, он непростой. Проголосуйте за всю помощь, мы получим это оружие шаг за шагом», — добавил Зеленский.