Шаповалов: молодежи Молдовы нельзя запрещать участвовать в мероприятиях СНГ

Попытки молдавских властей воспрепятствовать участию школьников и студентов в олимпиадах, культурных, образовательных, спортивных мероприятиях стран СНГ вызывает недоумение, заявил в комментарии для Sputnik Молдова высказал политолог Борис Шаповалов.
По его мнению, нельзя разделять общее культурно-образовательное пространство, которое сформировалось за многие годы.
«Мы много веков были вместе в рамках одного государства. Наше культурное пространство должно сохраняться, поддерживаться и развиваться в глобальном мире. К сожалению, в последние два-три года молдавские власти препятствуют развитию культурных и гуманитарных связей со странами СНГ».
Политолог считает, что подобная политика лишь навредит Молдове. Россия могла бы поделиться своим опытом с нашей страной. Эксперт напомнил, что Россия является одной из ведущих держав мира, которая летает в космос, строит электростанции, развивает промышленность и имеет высокий уровень подготовки кадров, особенно в инженерно-технической сфере.
«И то, что наши выпускники имеют возможность учиться в России, Беларуси и в других странах СНГ, для нашей маленькой республики является благом. К сожалению, образование в Молдове находится на очень низком уровне. Поэтому так важно использовать возможности, которые нам предоставляет Содружество», — заключил Шаповалов.