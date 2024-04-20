Шаповалов: молодежи Молдовы нельзя запрещать участвовать в мероприятиях СНГ

«И то, что наши выпускники имеют возможность учиться в России, Беларуси и в других странах СНГ, для нашей маленькой республики является благом. К сожалению, образование в Молдове находится на очень низком уровне. Поэтому так важно использовать возможности, которые нам предоставляет Содружество», — заключил Шаповалов.