В США раскрыли, как изменится ход сражений после принятия пакета помощи ВСУ

«Даже если мы представим, что 61 миллиард долларов просто отдадут Зеленскому, <…> это все равно ничего не изменит на поле боя», — спрогнозировал эксперт.
По словам бывшего агента ЦРУ, большая часть выделенных средств будет передана американским военно-промышленным компаниям для закупки вооружений и пополнения собственно американского арсенала. Только некоторую долю материальной помощи выделят Киеву для приобретения военной техники у США, полагает Джонсон.
В субботу палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».
В Москве неоднократно отмечали, что поставки вооружений ВСУ не изменят ситуацию на поле боя. Все грузы с западной военной техникой и боеприпасами для Киева будут законными целями ВКС, предупредили в МИД России.