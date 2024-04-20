В США раскрыли, как изменится ход сражений после принятия пакета помощи ВСУ

В субботу палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».