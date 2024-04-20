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Захарова: военная помощь США Украине и Израилю усугубит мировые кризисы

Выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления, заявила 20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что финансирование Киева — спонсирование терроризма.

Источник: РИА "Новости"

«Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регион», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее в субботу палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд, голосование прошло 311 голосами за и 12 против. Включенные в законопроект почти $14 млрд помогут Киеву, в частности, закупить передовые системы вооружения и другую оборонную технику, отмечается в сообщении.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что руководство США планирует заключить новые контракты на поставку оружия Израилю на сумму более $1 млрд. Предстоящая сделка является самой крупной военной помощью США израильской стороне с начала конфликта в секторе Газа.

Также выделены средства на вооружение Тайваня. При этом 10 апреля председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с экс-главой администрации Тайваня Ма Инцзю отметил, что жители острова и материкового Китая должны бороться с внешним вмешательством и сепаратистской деятельностью.

В том же месяце палата представителей конгресса США опубликовала законопроект о выделении $61 млрд на помощь Украине, $26 млрд — Израилю и $8,12 млрд — на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе на помощь Тайваню. Американский президент Джо Байден выразил готовность подписать эти законопроекты в случае их одобрения конгрессом.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.

Захарова Мария
дипломатия