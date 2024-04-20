Глава Минюста Украины предупредил о мерах по «стимулированию» уклонистов

Позже был принят еще один закон, из которого убрали положение о демобилизации через три года службы и ротации — его предложили принять отдельно. Согласно принятому документу военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Нарушителям грозит административная ответственность: от штрафов в размере 17−22,5 тыс. гривен (от 40,1 тыс. до 53 тыс. руб.) до лишения права управлять автомобилем через суд. Кроме того, военкомат сможет обратиться в полицию, которая доставит военнообязанного принудительно.